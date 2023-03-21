В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
28 минут назад

Ушаков оценил вероятность проведения встречи Путина и Байдена

Вечерняя Москва

Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с президентом США Джо Байденом после переговоров с главой Китая Си Цзиньпином. Об этом во вторник, 21 марта, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Ушаков оценил вероятность проведения встречи Путина и Байдена
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

— Только знаю, что такая встреча не планируется, — приводит слова Ушакова РИА Новости.

20 марта состоялись неформальные переговоры между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, которые длились 4,5 часа. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество и мирный план Китая по урегулированию украинского кризиса.

Глава Китая Си Цзиньпин находится в Москве с трехдневным визитом, который продлится с 20 по 22 марта. Нынешний зарубежный визит стал для руководителя КНР первым с начала пандемии.

Утром 21 марта Си Цзиньпинь провел переговоры в Доме правительства с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Тогда же состоялась официальная встреча российской и китайской делегаций.

«Вечерняя Москва» разбиралась, как пройдет визит китайского лидера, какие вопросы будут обсуждаться в ходе поездки и каким может быть результат переговоров.

Политика,Михаил Мишустин,Джозеф Байден,Юрий Ушаков,Цзиньпин Си,Владимир Путин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий