В Кремле начались переговоры Путина и Си Цзиньпина

В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в составе узкой группы. Об этом сообщает РИА Новости.

Китайский лидер прибыл в Кремлевский дворец и поднялся на второй этаж по парадной лестнице, на которой выстроился почетный караул. Главы государств поприветствовали друг друга и оркестр исполнил государственные гимны.

«Договорились, что пресса сделает съемку и на этом мы их любопытство удовлетворим, а дальше будем в закрытом режиме», — заявил Владимир Путин.

Главы государств и делегации прошли в зал Святой Екатерины, где начали переговоры в закрытом режиме.