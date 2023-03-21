Госдума приняла проект о переходе новых регионов на московское время

Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект о переходе новых регионов России на московское время. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Соответствующий документ был внесен в Госдуму еще в феврале. Предлагалось поправками дополнить закон «Об исчислении времени». В пояснительной записке к документу также уточняется, что в настоящее время в этих регионах фактически действует московское время.
«Проектом федерального закона предлагается включить новые субъекты Российской Федерации: Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую область и Херсонскую область — в состав территорий, образующих вторую часовую зону (мск, московское время, UTC+3)», — говорится в пояснении.