Госдума приняла проект о переходе новых регионов на московское время

Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект о переходе новых регионов России на московское время. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Соответствующий документ был внесен в Госдуму еще в феврале. Предлагалось поправками дополнить закон «Об исчислении времени». В пояснительной записке к документу также уточняется, что в настоящее время в этих регионах фактически действует московское время.