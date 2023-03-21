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1 час назад

Госдума возобновила трансляцию пленарных заседаний

Lenta.ru

Государственная Дума возобновила онлайн-трансляции пленарных заседаний. Об этом сообщил депутат нижней палаты парламента Михаил Матвеев в своем Telegram-канале.

Госдума возобновила трансляцию пленарных заседаний
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Матвеев заявил, что спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о возврате прямой трансляции заседаний Госдумы в интернете. «За исключением обсуждения повестки. Начнут прямо сейчас», — написал депутат.

21 марта замглавы фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева обратилась к Володину с просьбой восстановить онлайн-трансляции пленарных заседаний палаты. По ее словам, на сегодняшний день ситуация стабилизировалась по сравнению с тем, что было в октябре 2022 года, когда было принято решение прекратить трансляцию заседаний.

18 октября 2022 года прямые трансляции заседаний Госдумы стали закрытыми. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова сообщала, что ограничения должны были действовать на время спецоперации на Украине.

Политика,Сардана Авксентьева,Михаил Матвеев,Светлана Журова,Вячеслав Володин,Комитет госдумы по международным делам,Госдума,
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