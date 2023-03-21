Госдума возобновила трансляцию пленарных заседаний

21 марта замглавы фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева обратилась к Володину с просьбой восстановить онлайн-трансляции пленарных заседаний палаты. По ее словам, на сегодняшний день ситуация стабилизировалась по сравнению с тем, что было в октябре 2022 года, когда было принято решение прекратить трансляцию заседаний.