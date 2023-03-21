Российские бизнесмены, «ногами стоящие на российской земле», вряд ли серьезно воспримут предложение бывшего посла США в Москве Майкла Макфола о снятии западных санкций в обмен на осуждение спецоперации на Украине и пожертвование денег Киеву. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РБК.
Ранее экс-посол США в России Майкл Макфол предложил дать возможность российским бизнесменам добиться исключения из международных санкционных списков путем осуждения СВО и лично президента России Владимира Путина, а также пожертвования 50% своего состояния в Фонд восстановления Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в том, что такое предложение будет интересно российским предпринимателям.
«Крупные предприниматели ногами стоят на российской земле. Их предприятия работают здесь, их инвестиции работают здесь, в России, их бизнес ведется здесь, их основной доход тоже возникает здесь. Поэтому теми, кто стоит ногами здесь, конечно, такие предложения вряд ли будут восприняты серьезно», – заметил он.
При этом Песков напомнил, что Россия считает западные санкции незаконными с точки зрения международного права.
После начала российской спецоперации на Украине западные страны, в том числе и США, ввели обширные антироссийские санкции, в том числе и в отношении ряда российских политиков и бизнесменов. В частности, санкции были введены против пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и членов его семьи, генерального директора корпорации «Ростех» Сергея Чемезова, министра финансов России Антона Силуанова, президента «Транснефти» Николая Токарева, бизнесменов Евгения Пригожина, Бориса и Аркадия Ротенбергов, Алишера Усманова.