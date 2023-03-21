В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
1 час назад

В Кремле оценили условия Макфола по снятию санкций с российских бизнесменов

Алиса Селезнёва

Российские бизнесмены, «ногами стоящие на российской земле», вряд ли серьезно воспримут предложение бывшего посла США в Москве Майкла Макфола о снятии западных санкций в обмен на осуждение спецоперации на Украине и пожертвование денег Киеву. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РБК.

Ранее экс-посол США в России Майкл Макфол предложил дать возможность российским бизнесменам добиться исключения из международных санкционных списков путем осуждения СВО и лично президента России Владимира Путина, а также пожертвования 50% своего состояния в Фонд восстановления Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в том, что такое предложение будет интересно российским предпринимателям.

«Крупные предприниматели ногами стоят на российской земле. Их предприятия работают здесь, их инвестиции работают здесь, в России, их бизнес ведется здесь, их основной доход тоже возникает здесь. Поэтому теми, кто стоит ногами здесь, конечно, такие предложения вряд ли будут восприняты серьезно», – заметил он.

При этом Песков напомнил, что Россия считает западные санкции незаконными с точки зрения международного права.

Макфол предложил условия отмены санкций для бизнесменов

После начала российской спецоперации на Украине западные страны, в том числе и США, ввели обширные антироссийские санкции, в том числе и в отношении ряда российских политиков и бизнесменов. В частности, санкции были введены против пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и членов его семьи, генерального директора корпорации «Ростех» Сергея Чемезова, министра финансов России Антона Силуанова, президента «Транснефти» Николая Токарева, бизнесменов Евгения Пригожина, Бориса и Аркадия Ротенбергов, Алишера Усманова.

Политика,Видео,Евгений Пригожин,Майкл Макфол,Алишер Усманов,Сергей Чемезов,Николай Токарев,Антон Силуанов,Аркадий Ротенберг,Борис Ротенберг,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Ростех,Транснефть,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий