«Крупные предприниматели ногами стоят на российской земле. Их предприятия работают здесь, их инвестиции работают здесь, в России, их бизнес ведется здесь, их основной доход тоже возникает здесь. Поэтому теми, кто стоит ногами здесь, конечно, такие предложения вряд ли будут восприняты серьезно», – заметил он.