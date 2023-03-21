Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал процесс первых переговоров главы государства Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По словам представителя Кремля, между сторонами состоялся «очень серьезный разговор», передает РИА Новости.
«Очевидно, что состоялся очень обстоятельный обмен мнениями, серьезный разговор в неформальной части», - подчеркнул Песков.
Он отказался сейчас оценивать разговор между Путиным и Си Цзиньпином.
Си Цзиньпин находится в России с государственным визитом. Он был приглашен президентом России. Накануне состоялась неформальная встреча лидеров двух государств. Сегодня состоятся официальные переговоры.
Сегодня председатель КНР встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Российская сторона заявила, что заинтересована в дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Китаем.