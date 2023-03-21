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1 час назад

Песков рассказал о первом дне переговоров Путина и Си Цзиньпина

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал процесс первых переговоров главы государства Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По словам представителя Кремля, между сторонами состоялся «очень серьезный разговор», передает РИА Новости.

«Очевидно, что состоялся очень обстоятельный обмен мнениями, серьезный разговор в неформальной части», - подчеркнул Песков.

Он отказался сейчас оценивать разговор между Путиным и Си Цзиньпином.

Си Цзиньпин находится в России с государственным визитом. Он был приглашен президентом России. Накануне состоялась неформальная встреча лидеров двух государств. Сегодня состоятся официальные переговоры.

Си Цзиньпин объяснил выбор РФ первой страной для зарубежного визита

Сегодня председатель КНР встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Российская сторона заявила, что заинтересована в дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Китаем.

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