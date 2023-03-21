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1 час назад

Путин и Си Цзиньпин сделали заявление для СМИ после переговоров в Москве 21 марта 2023 года

Елена Прошина

Председатель КНР Си Цзиньпин приехал в Москву с государственным визитом по приглашению президента России Владимира Путина. 20 марта 2023 года главы государств провели неформальную встречу за закрытыми дверями, а сегодня в Кремле проходят официальные переговоры сторон, по итогам которых сделают заявление.

Ранее отмечалось, что центральной темой переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина станет конфликт на Украине. При этом к визиту китайского лидера в Москву, который стал первой зарубежной поездкой Си Цзиньпина после его переизбрания, приковано повышенное внимание мирового сообщества. Зарубежные СМИ уже назвали этот визит надеждой на разрешение украинского кризиса и совместным выступлением Пекина и Москвы против Запада.

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