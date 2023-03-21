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29 минут назад

Аксенов оценил обстановку в Крыму после атаки беспилотников

Lenta.ru

После атаки беспилотных летательных аппаратов на крымский Джанкой ситуация на полуострове находится под контролем. Об этом на заседании правительства региона заявил глава Крыма Сергей Аксенов, его цитирует РИА Новости.

«Серьезных никаких повреждений нет. Это локальная ситуация. Прошу не обращать внимание на фейки, которые разгоняет украинская пропаганда», — сообщил Аксенов.

По его словам, поврежденную в результате ночной атаки беспилотников на Джанкой инфраструктуру уже начали восстанавливать.

Беспилотники атаковали Крым вечером 20 марта — в регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Пострадал один человек, его в состоянии средней степени тяжести госпитализировали. Один из дронов сбили над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием, остальные — над жилыми районами, сообщал советник главы Крыма Олег Крючков. Он не уточнял, сколько конкретно БПЛА атаковали полуостров.

В Джанкое ввели режим ЧС после атаки беспилотников

В Джанкое после падения беспилотников ввели режим ЧС муниципального характера. По словам главы администрации города Игоря Ивина, все поврежденные объекты находятся на контроле, созданные рабочие группы по выявлению ущерба от произошедшего. В сети также появились кадры с последствиями падения беспилотных летательных аппаратов на дома жителей крымского Джанкоя.

Политика,Видео,Олег Крючков,Сергей Аксенов,
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