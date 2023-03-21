МИД РФ исключил участие четырех стран в посредничестве по Украине

В МИД РФ заявили, что американские, французские, британские и немецкие власти не могут быть нейтральными посредниками в украинском кризисе, так как сами эти страны участвуют в конфликте с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

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Экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер ранее призвал запустить мирный процесс по украинскому кризису, создав контактную группу с США, Британией, Францией и Германией в составе.

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По мнению Ишингера, эти четыре страны смогут «сформировать ядро или, как минимум, часть посреднической группы» для переговоров по мирному урегулированию.

Комментируя его идею, в МИД РФ подчеркнули, что все эти страны сами являются участницами конфликта с Россией на территории Украины. Власти этих государств поставляют оружие Киеву, снабжают Украину «разведданными и целеуказаниями» и обучают ВСУ. Также эти страны ввели санкции против России и заблокировали ее активы.

«[Они] требуют создания трибунала для наказания российского руководства, они шантажируют наших друзей, запрещая им сотрудничать с Россией. Эти страны поддерживают псевдомирные инициативы Зеленского, представляющие собой оторванные от реалий ультимативные требования капитуляции нашей страны», - заявили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что Вашингтон, Лондон, Париж и Берлин дискредитировали себя, поддержав Евромайдан на Украине и «потакая саботажу Киевом минских договоренностей».

«Они не заинтересованы в урегулировании кризиса и делают все, чтобы максимально затянуть противостояние», - добавили в МИД.

Российские власти считают, что справедливое урегулирование на Украине возможно только через прекращение поставок Украине западного оружия, через признание новых регионов в составе РФ, демилитаризацию и денацификацию Украины.