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15 минут назад

В МИД отвергли претендентов на роль посредников в ситуации на Украине

Мария Иванова

В МИД РФ заявили, что американские, французские, британские и немецкие власти не могут быть нейтральными посредниками в украинском кризисе, так как сами эти страны участвуют в конфликте с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

МИД РФ исключил участие четырех стран в посредничестве по Украине
Фото: ТАССТАСС

Экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер ранее призвал запустить мирный процесс по украинскому кризису, создав контактную группу с США, Британией, Францией и Германией в составе.

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По мнению Ишингера, эти четыре страны смогут «сформировать ядро или, как минимум, часть посреднической группы» для переговоров по мирному урегулированию.

Комментируя его идею, в МИД РФ подчеркнули, что все эти страны сами являются участницами конфликта с Россией на территории Украины. Власти этих государств поставляют оружие Киеву, снабжают Украину «разведданными и целеуказаниями» и обучают ВСУ. Также эти страны ввели санкции против России и заблокировали ее активы.

«[Они] требуют создания трибунала для наказания российского руководства, они шантажируют наших друзей, запрещая им сотрудничать с Россией. Эти страны поддерживают псевдомирные инициативы Зеленского, представляющие собой оторванные от реалий ультимативные требования капитуляции нашей страны», - заявили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что Вашингтон, Лондон, Париж и Берлин дискредитировали себя, поддержав Евромайдан на Украине и «потакая саботажу Киевом минских договоренностей».

«Они не заинтересованы в урегулировании кризиса и делают все, чтобы максимально затянуть противостояние», - добавили в МИД.

Российские власти считают, что справедливое урегулирование на Украине возможно только через прекращение поставок Украине западного оружия, через признание новых регионов в составе РФ, демилитаризацию и денацификацию Украины.

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В МИД РФ заявили, что для мирного разрешения конфликта Украина должна подтвердить свой нейтральный и внеблоковый статус, улучшить положение русского языка и вернуть дружественные отношений с Москвой, а санкции против РФ необходимо отменить.

Политика,Вольфганг Ишингер,МИД России,
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