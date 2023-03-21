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50 минут назад

Посольство России отвергло обвинения, содержащиеся в докладе Госдепа о правах человека

ТАСС

Российское посольство в Вашингтоне категорически отвергло обвинения в адрес РФ, содержащиеся в опубликованном в понедельник докладе Госдепартамента о ситуации с правами человека в мире. Об этом говорится в распространенном комментарии дипломатического представительства РФ.

В России отреагировали на обвинения Госдепа о нарушениях прав человека
Фото: ТАССТАСС

"Категорически отвергаем обвинения в адрес нашей страны. Считаем их надуманными и оторванными от реальности. Призываем американские власти прекратить политизировать правозащитную тематику, а также использовать ее как повод для вмешательства в наши внутренние дела и работу российских компетентных органов. Осуждаем подходы, при которых "качество демократии" оценивается по западным стандартам. Россия последовательно идет демократическим путем, учитывая свой исторический опыт и традиции", - отметили в посольстве.

Политика,Госдеп США,
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