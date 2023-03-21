В России отреагировали на обвинения Госдепа о нарушениях прав человека

"Категорически отвергаем обвинения в адрес нашей страны. Считаем их надуманными и оторванными от реальности. Призываем американские власти прекратить политизировать правозащитную тематику, а также использовать ее как повод для вмешательства в наши внутренние дела и работу российских компетентных органов. Осуждаем подходы, при которых "качество демократии" оценивается по западным стандартам. Россия последовательно идет демократическим путем, учитывая свой исторический опыт и традиции", - отметили в посольстве.