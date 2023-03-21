Канцлер Германии сообщил о часовых разговорах с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что регулярно разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью немецкой газете Rheinische Post.

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По его словам, это были долгие разговоры, которые порой длились до полутора часов.

«Иногда на немецком, иногда с переводом», — сказал глава немецкого правительства.

Шольц также отметил, что во время бесед стороны придерживались вежливого тона.

При этом канцлер ФРГ указал на серьезные разногласия по вопросу конфликта на Украине во время подобных контактов.

Ранее Олаф Шольц заявил, что за год провел с российским лидером много долгих бесед.