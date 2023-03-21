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1 час назад

Антонов заявил об одержимой идее США нанести России стратегическое поражение

ТАССиещё 2

Администрация Соединенных Штатов поставками своих вооружений Украине провоцируют расширение географии украинского кризиса и закрывает глаза на коррумпированность киевских властей. Об этом заявил в понедельник посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя очередной пакет военной помощи на $350 млн.

Антонов заявил об одержимой идее США нанести России стратегическое поражение
Фото: ТАССТАСС

"Вашингтон одержим идеей нанести нашей стране стратегическое поражение. Своими шагами администрация лишь подталкивает украинских радикалов к новым ужасным деяниям", - подчеркнул Антонов, слова которого приводит пресс-служба посольства.

"В США не задумываются, что, подливая масла в огонь, лишь провоцируют расширение географии украинского кризиса. Подобные действия ставят под угрозу безопасность всей Европы, увеличивая риски прямого столкновения России и НАТО", - добавил посол.

По его словам, вашингтонская администрация "закрывает глаза на коррумпированность украинской верхушки".

Политика,Анатолий Антонов,НАТО,
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