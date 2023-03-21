Антонов заявил об одержимой идее США нанести России стратегическое поражение

Администрация Соединенных Штатов поставками своих вооружений Украине провоцируют расширение географии украинского кризиса и закрывает глаза на коррумпированность киевских властей. Об этом заявил в понедельник посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя очередной пакет военной помощи на $350 млн.