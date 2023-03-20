Владимир Путин поставил задачи перед МВД

Правоохранители не должны допускать чванства по отношению к гражданам, заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД. Он поставил перед правоохранителями ряд задач. В частности, президент призвал МВД следить за обоснованностью уголовного преследования бизнесменов, потребовал пресекать любые попытки раскачать общество, навести порядок с выдачей паспортов жителям новых регионов.

Фото: Российская Газета Российская Газета

По словам Владимира Путина, в России повысилась раскрываемость преступлений. Это один из показателей, которые удалось улучшить в 2022 году. Глава государства подчеркнул, что сегодня важно последовательно двигаться дальше, еще более решительно и жестко противодействовать преступности.

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Одна из самых актуальных задач - пресечение любых провокаций и незаконных уличных акций. По данным президента, возросло количество преступлений экстремистской направленности. Радикалы, по его словам, пытались дестабилизировать ситуацию в стране в прошлом году - этому удавалось противодействовать. И необходимо это продолжать: "Любые попытки раскачать общество должны оперативно пресекаться". По словам президента, попытки дестабилизации являются одним из ключевых направлений работы против России со стороны противника.

"Это очевидная вещь", - добавил он.

Путин рекомендовал подключать к решению задачи представителей религиозных конфессий, молодежных и других общественных организаций. Президент подчеркнул, что в единстве и сплоченности - сила российского общества и с их помощью можно преодолеть любые испытания.

"Ни в коем случае в работе с людьми нельзя допускать чванства, непрофессионализма, несправедливости какой-то, - призвал также российский лидер. - Это самое важное, с этого нужно начинать".

Приоритетом остается борьба с коррупцией.

"Вы должны и впредь держать в поле зрения то, что происходит в экономической сфере, жестко пресекать правонарушения, использование незаконных теневых схем и, конечно, хищений бюджетных средств", - призвал глава государства собравшихся.

Прежде всего, как уточнил Путин, это касается средств, выделяемых сегодня на реализацию гособоронзаказа, нацпроектов, демографических мер, программ импортозамещения и поддержки бизнеса.

Кстати, о бизнесе - нельзя допускать необоснованного преследования предпринимателей, подчеркнул российский лидер. Он потребовал контролировать обоснованность возбуждения уголовных дел в отношении бизнесменов. Путин считает, что процесс расследования не должен препятствовать работе предприятий, приводить к распаду трудовых коллективов.

"Конечно, законность надо соблюдать, безусловно. Но вы понимаете, о чем я говорю. Экономика - чрезвычайно важная сфера нашей деятельности вообще, а сегодня в особенности", - подчеркнул президент.

Он призвал по максимуму применять более щадящие меры, чем содержание под стражей, - залог, подписку о невыезде, домашний арест.

Президент потребовал навести порядок с выдачей паспортов жителям новых регионов

Особо глава государства остановился на теме миграции, призвав все административные процедуры в этой сфере как можно более оперативно переводить в "цифру", делать понятными, четкими и доступными.

"Имею в виду получение гражданства, оформление вида на жительство, разрешения на работу и другие документы", - уточнил президент.

Он попросил членов правительства, Совета безопасности, Госсовета, МВД и других правоохранительных органов совместно представить комплексные предложения по дальнейшему развитию миграционной политики, обязательно отработать эти вопросы с регионами и доложить о предлагаемых решениях к 1 июля.

Путин, кроме того, потребовал от МВД навести порядок с выдачей паспортов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Сейчас процедура длится месяцами, людям приходится стоять в очередях, рассказал он. Президент добавил, что сотрудники профильных структур ведомства должны ответственно подойти к решению этих задач.

"Если не умеют - надо научить. Не хотят - надо повысить, куда-нибудь перевести", - заметил Путин.

И в целом граждане, живущие в новых регионах страны, должны чувствовать себя под защитой закона, быть уверенными в своевременной помощи сотрудников МВД, указал президент. В связи с этим он поставил задачу - оперативно укомплектовать в новых российских регионах территориальные структуры ведомства и при этом обязательно задействовать местные кадры.

МВД

Заседание расширенной коллегии МВД России было ожидаемо в основном посвящено вопросам, связанным с новыми российскими регионами - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. На плечи полицейских легла ответственность не только за обеспечение безопасности в этих регионах, но и за своевременную выдачу всех необходимых документов вновь прибывшим российским гражданам.

Как сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев, сотрудники полиции на новых территориях активно препятствуют деятельности участников украинских националистических формирований. По его словам, личный состав организованных там временных подразделений МВД в прошлом и этом году пресек ряд диверсионных вылазок. Сотни участников украинских нацформирований удалось задержать.

Глава МВД рассказал, что полиция наладила тесные контакты с местными администрациями на новых территориях.

"Прежде всего в вопросах охраны правопорядка и обеспечения безопасности населения. На постоянной основе осуществляется сотрудничество с военной полицией минобороны", - рассказал Колокольцев.

Министр также сообщил, что на фоне угроз общественной безопасности были укреплены подразделения МВД России на сопредельных с Украиной территориях. Речь идет о Белгородской, Брянской и Курской областях.

"Приняты дополнительные меры по поддержанию правопорядка, увеличена плотность нарядов на улицах, в иных общественных местах. Маршруты патрулирования приближены к зонам расположения критически важных и потенциально опасных объектов. Продолжена работа по укреплению антитеррористической защищенности инфраструктуры органов внутренних дел, усилена безопасность на транспорте", - рассказал глава МВД России.

Касаясь деятельности полиции на новых территориях, Колокольцев сообщил, что в конце прошлого года созданы министерства по Донецкой и Луганской народным республикам, а также главные управления по Запорожской и Херсонской областям.

"Продолжается становление системы территориальных органов, включая районное звено. Для нужд новых территориальных структур ведомства поставляются материально-технические средства, необходимые в первую очередь для организации охраны порядка, предоставления госуслуг, раскрытия преступлений. Переданы мобильные взрывотехнические, криминалистические и ДНК-лаборатории, которые уже активно применяются", - сказал Колокольцев.

По данным МВД, более 800 тысяч человек, проживающих на новых территориях, обратились в миграционные подразделения за выдачей российских паспортов.

"Сегодня одной из приоритетных задач миграционных подразделений является документирование жителей наших новых субъектов. С момента референдума за выдачей российских паспортов обратилось свыше 800 тысяч граждан. Наблюдается устойчивый рост поданных заявлений в каждом последующем месяце. Сейчас их поступает порядка 17 тысяч ежедневно, вводим дополнительные резервы, будем делать все возможное, чтобы в сжатые сроки обеспечить паспортизацию жителей новых субъектов РФ", - подчеркнул глава МВД, уточнив, что численность сотрудников, выполняющих указанные функции, увеличилась в два раза.

"Для эффективной координации имеющихся в МВД сил и средств, в том числе на освобожденных территориях, создано Главное управление оперативного реагирования. В министерстве также создан главк по работе с личным составом. Среди его функций - контроль качества подготовки полицейских для действий в любой обстановке", - рассказал министр.

Важная тема в связи с проводимой спецоперацией - пресечение преступлений в оборонно-промышленном комплексе страны. На оборонщиках сейчас лежит гигантская ответственность за своевременное снабжение вооружением и боеприпасами подразделений в зоне спецоперации.

"В оборонно-промышленном комплексе задокументировано 445 квалифицированных уголовно наказуемых деяний. К ответственности привлечено почти 250 лиц, изъято имущество и денежные средства, добытые преступным путем, на сумму около 4 миллиардов рублей", - сказал Колокольцев.

Министр также отметил, что в прошлом году полицейские пресекли более 26 тысяч коррупционных преступлений, в том числе 14 тысяч фактов взяточничества.

Кроме того, Владимир Колокольцев заявил о поддержке идеи о введении уголовной ответственности за кражу и продажу персональных данных, а также оборотных штрафов в отношении организаций за их утечку.

"Риски дистанционных хищений напрямую сопряжены с фактами утечки персональных данных граждан. Нужны дополнительные механизмы их защиты. Заинтересованы должны быть и структуры, которые имеют доступ к личным сведениям клиентов. Поэтому мы поддерживаем необходимость введения оборотных штрафов компаниям за их разглашение, и усиление ответственности за незаконную передачу третьим лицам", - сказал министр.

По данным МВД, усилия профильных ведомств и регуляторов финансового рынка в 2022 году позволили почти на 30 процентов снизить массив краж с банковских счетов и мошенничеств с применением электронных средств платежа.