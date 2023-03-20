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1 час назад

Небензя ответил на вопрос о возвращении украинских детей на Украину

Lenta.ruиещё 2

Постпред России при ООН Василий Небензя ответил на вопрос о возвращении украинских детей на Украину. По его словам, это будет возможно, когда там будут безопасные условия, передает РИА Новости.

Небензя ответил на вопрос о возвращении украинских детей на Украину
Фото: 

«Когда условия будут безопасными — конечно, почему нет?» — сказал российский постпред, отвечая на соответствующий вопрос.

Он объяснил, что Россия хотела уберечь украинских детей «от опасности, которую могут представлять боевые действия», а также назвал раздутой проблему детей, «привезенных насильно в Россию».

17 марта стало известно о решении Международного уголовного суда (МУС) выдать ордеры на «арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции уточнили, что решение связано с «незаконным вывозом детей» с Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия не признает юрисдикцию МУС.

Политика,Василий Небензя,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ООН,
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