Встреча Путина и Си Цзиньпина завершилась

Китайский лидер покинул Кремль. В общей сложности общение Путина и Си Цзиньпина продлилось почти 4,5 часа, передает РИА Новости. Во вторник, 21 марта лидеры встретятся вновь и проведут полноформатные переговоры.

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что темой встречи станет предложенный китайскими властями, мирный план по конфликту на Украине. Путин встретился с Си Цзиньпином в 16:30 по московскому времени. Их неформальная встреча проходит в Кремле. Переговоры длились дольше, чем планировалось.