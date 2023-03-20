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23 минуты назад

Китайский лидер Си Цзиньпин попрощался с Путиным

Ura.Ru

Неформальная встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершилась 20 марта. Переговоры длились 4,5 часа.

Встреча Путина и Си Цзиньпина завершилась
Фото: Ura.RuUra.Ru

Китайский лидер покинул Кремль. В общей сложности общение Путина и Си Цзиньпина продлилось почти 4,5 часа, передает РИА Новости. Во вторник, 21 марта лидеры встретятся вновь и проведут полноформатные переговоры.

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что темой встречи станет предложенный китайскими властями, мирный план по конфликту на Украине. Путин встретился с Си Цзиньпином в 16:30 по московскому времени. Их неформальная встреча проходит в Кремле. Переговоры длились дольше, чем планировалось.

Политика,Цзиньпин Си,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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