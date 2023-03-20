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26 минут назад

Лавров отреагировал на решение Армении касательно развертывания миссии ОДКБ

Елена Прошина

Глава МИД России Сергей Лавров положительно оценил решение Армении о развертывании миссии ОДКБ. Его слова приводит ТАСС.

Лавров отреагировал на решение Армении касательно развертывания миссии ОДКБ
Фото: ТАССТАСС

«Хотел бы выразить удовлетворение тем, что сейчас сказал Арарат Самвелович, а именно тем, что Армения не отказывалась от подписания решения по развертыванию миссии ОДКБ», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении.

Он отметил, что данное решение обсуждалось в течение многих часов накануне саммита в Ереване и в итоге все армянские министры его согласовали. Теперь, по словам Лаврова, осталось только, чтобы все главы государств поставили свою подпись.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,
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