Лавров отреагировал на решение Армении касательно развертывания миссии ОДКБ

«Хотел бы выразить удовлетворение тем, что сейчас сказал Арарат Самвелович, а именно тем, что Армения не отказывалась от подписания решения по развертыванию миссии ОДКБ», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении.