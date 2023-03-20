В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
1 час назад

В МИД осудили мероприятие экс-легионеров «Ваффен-СС» в Латвии

Парламентская газета

Россия осуждает проведение в Латвии очередной встречи бывших легионеров «Ваффен-СС», фашизм не прошел в 1945 году, и сегодня у его последователей нет шансов. Об этом в понедельник заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова проводятся на сайте ведомства.

В МИД осудили мероприятие экс-легионеров «Ваффен-СС» в Латвии
Фото: пресс-служба МИД России / mid.ruпресс-служба МИД России / mid.ru

Отмечается, что 16 марта в Риге прошла «традиционная» встреча бывших легионеров «Ваффен-СС» и их последователей. В ходе мероприятия политики и депутаты, несмотря на законодательный запрет, демонстрировали нацистскую символику и возложили цветы в память о фашистах.

Захарова обратила внимание, что накануне мероприятия президент Латвии Эгилс Левитс в ходе выступления вновь призвал к «правильному» прочтению истории республики и ее борьбы с «советскими оккупантами».

«Россия решительно осуждает продолжающуюся неофашистскую вакханалию в Прибалтике. Фашизм не прошел в 1945 г., и сегодня у его жалких последователей нет никакого будущего», — подчеркнула дипломат.

Ранее «Парламентская газета» рассказала о планах нацистов по геноциду народов СССР. Только в Ленинграде от голода и бомбежек погибли более одного миллиона человек.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий