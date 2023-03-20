В МИД осудили мероприятие экс-легионеров «Ваффен-СС» в Латвии

Россия осуждает проведение в Латвии очередной встречи бывших легионеров «Ваффен-СС», фашизм не прошел в 1945 году, и сегодня у его последователей нет шансов. Об этом в понедельник заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова проводятся на сайте ведомства.

Фото: пресс-служба МИД России / mid.ru пресс-служба МИД России / mid.ru

Отмечается, что 16 марта в Риге прошла «традиционная» встреча бывших легионеров «Ваффен-СС» и их последователей. В ходе мероприятия политики и депутаты, несмотря на законодательный запрет, демонстрировали нацистскую символику и возложили цветы в память о фашистах.

Захарова обратила внимание, что накануне мероприятия президент Латвии Эгилс Левитс в ходе выступления вновь призвал к «правильному» прочтению истории республики и ее борьбы с «советскими оккупантами».

«Россия решительно осуждает продолжающуюся неофашистскую вакханалию в Прибалтике. Фашизм не прошел в 1945 г., и сегодня у его жалких последователей нет никакого будущего», — подчеркнула дипломат.