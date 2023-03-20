Лавров высказался о действиях Запада в Закавказье

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что политика США и государств ЕС в Закавказье отличается чрезмерной агрессивностью. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Отмечается, что в понедельник, 20 марта, Сергей Лавров провел переговоры со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном.
Глава МИД России напомнил, что между Москвой, Баку и Ереваном действуют трехсторонние договоренности.
Вашингтон и Брюссель, подчеркнул Лавров, стремятся дискредитировать Россию, стараются навязать свое кураторство в переговорных процессах.
По его оценке, действия и заявления официальных лиц США и Евросоюза являются своего рода «дипломатическим рейдерством».
Лавров резюмировал, что таким образом, западные страны подрывают ключевые принципы соглашений, предполагающих активное российское участие.
Ранее глава МИД исключил диалог с Западом по вопросу Южного Кавказа. Он добавил, что США и Евросоюз ведут в макрорегионе активную политику, направленную на защиту исключительно своих интересов.