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1 час назад

Лавров высказался о действиях Запада в Закавказье

Илья Родин

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что политика США и государств ЕС в Закавказье отличается чрезмерной агрессивностью. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Лавров высказался о действиях Запада в Закавказье
Фото: 

Отмечается, что в понедельник, 20 марта, Сергей Лавров провел переговоры со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном.

Глава МИД России напомнил, что между Москвой, Баку и Ереваном действуют трехсторонние договоренности.

Лавров высказался о диалоге по Южному Кавказу с Западом

Вашингтон и Брюссель, подчеркнул Лавров, стремятся дискредитировать Россию, стараются навязать свое кураторство в переговорных процессах.

По его оценке, действия и заявления официальных лиц США и Евросоюза являются своего рода «дипломатическим рейдерством».

Лавров резюмировал, что таким образом, западные страны подрывают ключевые принципы соглашений, предполагающих активное российское участие.

Ранее глава МИД исключил диалог с Западом по вопросу Южного Кавказа. Он добавил, что США и Евросоюз ведут в макрорегионе активную политику, направленную на защиту исключительно своих интересов.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,ЕС,
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