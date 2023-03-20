Лавров высказался о диалоге по Южному Кавказу с Западом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не видит необходимости в развитии диалога с Западом по вопросу Южного Кавказа. Об этом сообщается на официальном сайте МИД России.

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Во время пресс-конференции по итогу переговоров со своим коллегой из Армении Араратом Мирзояном Лавров заявил, что сейчас не наблюдает «возможности и необходимости» вести диалог со странами Запада по вопросу Южного Кавказа.

«Как и по большинству других вопросов международной региональной повестки», – добавил он.

Лавров также заявил, что Запад финансирует различные организации в регионе, которые ведут подготовку к цветной революции и отстаивают западные интересы.

«Это тоже не сильно скрывается. Все эти правительственные организации известны», – сказал министр.