Сколько стоят номера в отеле, где остановился Си Цзиньпин

Глава Китая Си Цзиньпин остановился в пятизвездочном отеле Soluxe во время своего визита в Москву, сообщает РИА Новости. На сайте отеля указано, что стоимость одного из самых дорогих номеров, люкса «Амбассадор», составляет от 90 тысяч рублей за одну ночь, а сколько стоит ночь в президентском люксе «Хуамин», не уточняется (свободных для бронирования этого номера дат нет.).

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Люкс «Амбассадор» представляет собой номер площадью 170 квадратных метров со спальней, гардеробной, кабинетом и большой гостиной с возможностью организации встречи на восемь человек.

В Soluxe подчеркнули, что президентский люкс «Хуамин» - один из самых больших люксов в Москве. Его площадь составляет 373 «квадрата», а расположен он на самом высоком, двадцатом этаже. Из номера открывается панорамный вид на окрестности. Гостиная номера совмещена со столовой, барной зоной и отдельной кухней. В люксе есть две спальни, кабинет, джакузи, турецкий хаммам и гардеробные.

РИА Новости отмечает, что выбранный Си Цзиньпином отель - часть китайской сети и расположен он рядом с традиционным китайским ландшафтным парком. Агентство напомнило, что в 2017-м во время визита в Москву Си останавливался в гостинице Radisson Collection в одной из сталинских высоток на Кутузовском проспекте.

Си Цзиньпин прибыл в Москву днем 20 марта, его государственный визит продлится до 22 марта.