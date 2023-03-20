Лавров заявил о работе над второй встречей формата "три плюс три" по Закавказью

"Грузинская сторона пока думает о подключении к этому формату (встречи в формате "три плюс три" - прим. ТАСС), но первая встреча состоялась, дверь для Тбилиси остается открытой. Сейчас мы работаем над созывом второй встречи в формате "три плюс три", Запад уже активно работает над тем, чтобы подорвать эту структуру, которая только-только стала складываться", - сказал Лавров в понедельник на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.