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49 минут назад

Лавров заявил о работе над второй встречей формата "три плюс три" по Закавказью

ТАССиещё 1

МИД РФ работает над созывом второй встречи в формате "три плюс три", в рамках которой дверь для Тбилиси остается открытой, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Лавров заявил о работе над второй встречей формата "три плюс три" по Закавказью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Грузинская сторона пока думает о подключении к этому формату (встречи в формате "три плюс три" - прим. ТАСС), но первая встреча состоялась, дверь для Тбилиси остается открытой. Сейчас мы работаем над созывом второй встречи в формате "три плюс три", Запад уже активно работает над тем, чтобы подорвать эту структуру, которая только-только стала складываться", - сказал Лавров в понедельник на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,
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