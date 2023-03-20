Песков рассказал о реакции Кремля к решению МУС об "аресте" Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле спокойно отнеслись к решению Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на «арест» российского лидера Владимира Путина.
Песков отметил, что Москва наблюдает большое количество проявлений враждебности. По его словам, в Кремле зафиксировали решение МУС, однако подчеркнул, что если каждый подобный случай принимать близко к сердцу, то «ничего не получится».
«Относимся спокойно. Продолжаем работать», — резюмировал Песков.
17 марта Досудебная палата МУС выдала ордер на арест российского президента и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой из-за возможной причастности к «незаконной депортации и перемещению населения, в частности детей», с Украины в РФ. В Кремле заявили, что считают ничтожным ордер МУС и не признают никакие решения этого органа. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлению министра юстиции Германии Марко Бушмана о намерении арестовать Путина, если тот прибудет на территорию ФРГ.