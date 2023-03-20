Песков рассказал о реакции Кремля к решению МУС об "аресте" Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле спокойно отнеслись к решению Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на «арест» российского лидера Владимира Путина.

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Песков отметил, что Москва наблюдает большое количество проявлений враждебности. По его словам, в Кремле зафиксировали решение МУС, однако подчеркнул, что если каждый подобный случай принимать близко к сердцу, то «ничего не получится».

«Относимся спокойно. Продолжаем работать», — резюмировал Песков.