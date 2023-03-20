Bloomberg: Кисида надеется убедить Индию принять жесткие меры против РФ

Премьер-министр Японии Фумио Кисида может обратиться за помощью к Индии для создания более сильной коалиции, противостоящей России, и убедить принять жесткие меры по отношению к Москве. Об этом сообщает Bloomberg.

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Ожидается, что с таким предложением к Индии Кисида может выступить во время встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

По словам японского чиновника, которого цитирует Bloomberg, японский премьер намерен «лучше понять позицию Индии как развивающейся страны». Отмечается, что Нью-Дели отказались комментировать стремление Токио найти общий язык в отношении России.

Ранее Фумио Кисида заявлял, что Япония и Германия договорились продолжать вводить санкции в отношении России из-за специальной военной операции на Украине.