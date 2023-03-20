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49 минут назад

Глава МИД ФРГ Бербок обвинила РФ в намерении дестабилизировать ситуацию в Грузии и Молдавии

Газета.Ru

Глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила Россию в намерении дестабилизировать обстановку в Грузии и Молдавии. Об этом она заявила в интервью испанскому изданию El Pais.

Бербок обвинила РФ в планах дестабилизировать ситуацию в Грузии и Молдавии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На вопрос журналиста, разделяет ли она опасения по поводу того, что бывшие советские республики Грузия и Молдавия могут «перейти на сторону Москвы», Бербок ответила, что «это часть стратегии России по дестабилизации обществ, которые идут по европейскому пути».

По ее словам, «попытки России оказать влияние на Молдавию и Грузию усиливаются» на фоне происходящего на Украине. Бербок подчеркнула, что Европа разделяет европейские ценности Украины и поддерживает их желание «жить в мире и свободе через перспективу членства в Европе».

В начале марта в Грузии прошли протесты против закона об иноагентах, который предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих зарубежное финансирование. Позднее грузинские власти отозвали этот законопроект.

12 марта в Молдавии прошли стычки оппозиции и полиции. Глава Генерального комиссариата полиции Молдавии Виорел Чернэуцану утверждал, что к этим событиям в стране причастны российские спецслужбы.

Политика,Виорел Чернэуцану,Анналена Бербок,
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