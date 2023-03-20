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40 минут назад

Миронов высказался о возможности объединения КПРФ и СРЗП

Елена Прошина

Лидер партии «Справедливая Россия - За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил о возможности объединения с партией КПРФ. По его словам, это обязательно когда-нибудь произойдет, но не в ближайшей перспективе. О этом пишет РИА Новости.

Миронов высказался о возможности объединения КПРФ и СРЗП
Фото: РамблерРамблер

По его словам, переговоры на эту тему идут постоянно, но о конкретных результатах пока говорить рано.

«Я действительно считаю, что объединение нашей партии с КПРФ в исторической перспективе состоится, хотя и не при нынешнем руководстве коммунистов», - добавил политик.

Миронов добавил, что у партий похожие идеологические платформы и много схожих законодательных идей. Он назвал это хорошими предпосылками для возможности объединения. Однако, по его мнению, останавливает принятие подобных решений политическая монополия.

«И если это не остановить, не дать этой монополии левый противовес, мы окажемся во временах забронзовевшего КПСС. А даже сегодняшние коммунисты этого не хотят», - заметил лидер СРЗП.

Напомним, в июле 2022 года Геннадий Зюганов сообщил, что не будет против объединения с СРЗП. Условием глава КПРФ назвал выполнение программы коммунистов.

Политика,Геннадий Зюганов,Сергей Миронов,КПСС,КПРФ,
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