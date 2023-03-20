Миронов высказался о возможности объединения КПРФ и СРЗП

Лидер партии «Справедливая Россия - За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил о возможности объединения с партией КПРФ. По его словам, это обязательно когда-нибудь произойдет, но не в ближайшей перспективе. О этом пишет РИА Новости.

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По его словам, переговоры на эту тему идут постоянно, но о конкретных результатах пока говорить рано.

«Я действительно считаю, что объединение нашей партии с КПРФ в исторической перспективе состоится, хотя и не при нынешнем руководстве коммунистов», - добавил политик.

Миронов добавил, что у партий похожие идеологические платформы и много схожих законодательных идей. Он назвал это хорошими предпосылками для возможности объединения. Однако, по его мнению, останавливает принятие подобных решений политическая монополия.

«И если это не остановить, не дать этой монополии левый противовес, мы окажемся во временах забронзовевшего КПСС. А даже сегодняшние коммунисты этого не хотят», - заметил лидер СРЗП.