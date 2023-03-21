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1 час назад

Путин: китайский мирный план может быть взят за основу урегулирования на Украине

ТАССиещё 6

Многие пункты китайского мирного плана по Украине могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во вторник по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Полагаем, что многие из положений выдвинутого Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве", - сказал глава российского государства.

В Кремле рассказали о реакции Запада на китайский мирный план по Украине

Он при этом отметил, что "пока такой готовности" с той стороны не наблюдается.

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