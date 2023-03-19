В МИД заявили о помощи Африке стать мощным полюсом силы на мировой арене

Африка в обозримой перспективе превратится в мощный полюс силы на международной арене, Россия готова содействовать этому процессу. Об этом заявил в воскресенье посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия - Африка" Олег Озеров, выступая на круглом столе "Неделимая безопасность: возможности и вклад парламентариев" в рамках Второй международной парламентской конференции "Россия - Африка".
Дипломат отметил, что Африканский континент представляет поднимающуюся силу, которая "будет приобретать все большее значение в этом новом мире".
"Речь идет о том, что Африка готовится к совершенно новому этапу своего развития, где будут сочетаться два главных процесса. Это процесс укрепления национального суверенитета, и здесь Россия выступает полностью на стороне наших африканских друзей, потому что мы заинтересованы в том, чтобы каждая страна имела самостоятельный голос, не подчинялась диктату извне и самостоятельно вырабатывала свою линию на международной арене. Мы убеждены, что у нас очень много общего. Есть общность интересов, и прежде всего в том, что касается безопасности", - указал он.
По его словам, вторым измерением безопасности становится укрепление интеграционных процессов на Африканском континенте. Озеров обратил внимание, что в 2022 году заработала африканская континентальная зона свободной торговли, все большую роль играют субрегиональные интеграционные объединения.
"Мы убеждены, что эти два взаимодополняющих процесса приведут к тому, что Африка сформируется в обозримой перспективе, мы уже ее видим, в мощный полюс силы на мировой арене. И мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы, во-первых, помочь становлению этого полюса силы, а во-вторых, приобрести в лице африканских государств надежного друга", - резюмировал он.