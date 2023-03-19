В МИД заявили о помощи Африке стать мощным полюсом силы на мировой арене

"Речь идет о том, что Африка готовится к совершенно новому этапу своего развития, где будут сочетаться два главных процесса. Это процесс укрепления национального суверенитета, и здесь Россия выступает полностью на стороне наших африканских друзей, потому что мы заинтересованы в том, чтобы каждая страна имела самостоятельный голос, не подчинялась диктату извне и самостоятельно вырабатывала свою линию на международной арене. Мы убеждены, что у нас очень много общего. Есть общность интересов, и прежде всего в том, что касается безопасности", - указал он.