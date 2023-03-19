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30 минут назад

Путин оценил возможность начала СВО в 2014 году

Lenta.ruиещё 5

Оценивая возможность принятия решения о начале специальной военной спецоперации (СВО) на Украине в 2014 году, не стоит использовать сослагательное наклонение. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», передает «Интерфакс».

В ходе беседы у российского лидера спросили, не считает ли он, что начать СВО стоило еще в 2014 году, когда «Запад еще не так накачал Украину антироссийской агрессией и оружием».

«Что касается готовности и целесообразности... Это все очень, знаете, в таких случаях нет сослагательного наклонения», — ответил президент.

Он также отметил, что на тот момент, возможно, Россия не была готова к более серьезным действиям, чем предпринятые в рамках крымской весны. По словам Путина, тогда в Кремле надеялись, что ситуацию удастся разрешить исключительно мирными методами.

Путин назвал причину СВО

Ранее Путин заявил, что Россия в 2014 году не могла отказать крымчанам в поддержке, когда на них «наезжали нацики».

Политика,Видео,Владимир Путин,
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