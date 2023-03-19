Путин заявил, что в финансовой системе России "ничего не рухнуло"

"Мы укрепили свою финансовую систему!" - обратил внимание глава государства. "У нас, несмотря на ожидания противника, у нас ничего не рухнуло, все работает, и карта "Мир" работает, и финансовая система функционирует, банки наращивают свои возможности", - отметил президент.