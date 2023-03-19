Путин заявил, что в финансовой системе России "ничего не рухнуло"

Финансовая система РФ, несмотря на введенные недружественными странами ограничения, работает, в ней "ничего не рухнуло", подчеркнул президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-1" для программы "Москва. Кремль. Путин". Ответ главы государства опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале в воскресенье.
"За эти предыдущие годы (с 2014 года - прим. ТАСС) - мы очень много сделали с точки зрения импортозамещения, по критически важным направлениями жизнедеятельности страны", - подчеркнул Путин.
"Мы укрепили свою финансовую систему!" - обратил внимание глава государства. "У нас, несмотря на ожидания противника, у нас ничего не рухнуло, все работает, и карта "Мир" работает, и финансовая система функционирует, банки наращивают свои возможности", - отметил президент.