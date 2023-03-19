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1 час назад

Российский посол осудил позицию ФРГ по ордеру на «арест» Путина

Lenta.ruиещё 2

Позиция ФРГ по поводу выданного Международным уголовным судом (МУС) ордера на «арест» президента России Владимира Путина вызывает озабоченность. Об этом заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев, его слова приводятся на канале посольства в Telegram.

Российский посол осудил позицию ФРГ по ордеру на «арест» Путина
Фото: МИД РФМИД РФ

Дипломат осудил заявление, сделанное немецким министром юстиции Марко Бушманом. Ранее тот сообщил, что после запроса МУС в ФРГ будет действовать ордер на «арест» Путина.

«Безответственные заявления некоторых германских официальных лиц о поддержке и готовности выполнить нелегитимное и совершенно абсурдное решение Международного уголовного суда вызывают крайнюю озабоченность и свидетельствуют о том, насколько далеки они от реальности в стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Россией», — сказал посол.

19 марта председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку словам Бушмана.

О том, что МУС выдал ордер на «арест» Владимира Путина, а также уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, стало известно 17 марта. Официальный представитель МИД России Мария Захарова позже заявила, что решения этой инстанции «не имеют никакого значения» для страны.

Политика,Сергей Нечаев,Мария Захарова,Александр Бастрыкин,Владимир Путин,Следственный комитет,МИД России,
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