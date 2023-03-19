Российский посол осудил позицию ФРГ по ордеру на «арест» Путина

Позиция ФРГ по поводу выданного Международным уголовным судом (МУС) ордера на «арест» президента России Владимира Путина вызывает озабоченность. Об этом заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев, его слова приводятся на канале посольства в Telegram.

Фото: МИД РФ МИД РФ

Дипломат осудил заявление, сделанное немецким министром юстиции Марко Бушманом. Ранее тот сообщил, что после запроса МУС в ФРГ будет действовать ордер на «арест» Путина.

«Безответственные заявления некоторых германских официальных лиц о поддержке и готовности выполнить нелегитимное и совершенно абсурдное решение Международного уголовного суда вызывают крайнюю озабоченность и свидетельствуют о том, насколько далеки они от реальности в стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Россией», — сказал посол.