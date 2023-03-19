Пушилин поблагодарил Путина за приезд в Мариуполь

"Возвращение Крыма и Донбасса - это звенья одной цепи. Мы все эти годы утверждали, что наш путь домой дольше, и теперь мы тоже вместе с Крымом в единой семье народов России", - добавил врио главы республики.

В воскресенье были распространены видеокадры рабочей поездки президента России в Мариуполь, в ходе которой заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин доложил ему о ходе восстановительных работ в городе. Российский лидер с вице-премьером проехали по городу на автомобиле. Он заглянул в один из дворов нового микрорайона и пообщался с жителями. Во время поездки президента и импровизированной экскурсии по городу движение не перекрывалось, глава государства сам вел машину в потоке.