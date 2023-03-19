В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
43 минуты назад

Пушилин поблагодарил Путина за приезд в Мариуполь

ТАССиещё 2

Врио главы ДНР Денис Пушилин выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за приезд в Мариуполь.

Пушилин поблагодарил Путина за приезд в Мариуполь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Очень рады видеть в Донбассе своего президента", - написал Пушилин в воскресенье в Telegram-канале.

Он отметил, что приезд президента в ДНР совпал с годовщиной воссоединения Крыма с Россией.

"Возвращение Крыма и Донбасса - это звенья одной цепи. Мы все эти годы утверждали, что наш путь домой дольше, и теперь мы тоже вместе с Крымом в единой семье народов России", - добавил врио главы республики.

В воскресенье были распространены видеокадры рабочей поездки президента России в Мариуполь, в ходе которой заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин доложил ему о ходе восстановительных работ в городе. Российский лидер с вице-премьером проехали по городу на автомобиле. Он заглянул в один из дворов нового микрорайона и пообщался с жителями. Во время поездки президента и импровизированной экскурсии по городу движение не перекрывалось, глава государства сам вел машину в потоке.

Политика,Денис Пушилин,Марат Хуснуллин,Владимир Путин,Правительство РФ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий