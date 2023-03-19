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21 минуту назад

СМИ: Назарбаев впервые после операции появился на публике

ТАСС

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые появился на публике после перенесенной операции на сердце, в воскресенье он проголосовал на внеочередных выборах депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента) и маслихатов (местных представительных органов) всех уровней. Об этом свидетельствует видеозаписи, распространенные в социальных сетях.

Назарбаев впервые после операции появился на публике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Назарбаев отдал свой голос на избирательном участке в столичном театре "Астана Опера".

В январе этого года ему провели плановую операцию на сердце в Национальном научном кардиохирургическом центре в Астане.

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