Назарбаев впервые после операции появился на публике

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые появился на публике после перенесенной операции на сердце, в воскресенье он проголосовал на внеочередных выборах депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента) и маслихатов (местных представительных органов) всех уровней. Об этом свидетельствует видеозаписи, распространенные в социальных сетях.
Назарбаев отдал свой голос на избирательном участке в столичном театре "Астана Опера".
В январе этого года ему провели плановую операцию на сердце в Национальном научном кардиохирургическом центре в Астане.