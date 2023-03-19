Назарбаев впервые после операции появился на публике

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые появился на публике после перенесенной операции на сердце, в воскресенье он проголосовал на внеочередных выборах депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента) и маслихатов (местных представительных органов) всех уровней. Об этом свидетельствует видеозаписи, распространенные в социальных сетях.