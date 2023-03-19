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34 минуты назад

Хуснуллин: реконструкцию центра Мариуполя планируется закончить к концу года

Газета.Ru

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что реконструкцию центра Мариуполя планируется закончить до конца года. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Хуснуллина, в центре города много зданий, имеющих статус памятников архитектуры. Политик подчеркнул, что центральный район города сильно пострадал в результате обстрелов.

«Долго думали, сносить, не сносить. Приняли решение сохранить, сделали всю проектно-сметную документацию. Центр хотим к концу года, хотя бы фасадную часть, закончить. Центр очень красивый, сейчас будем проезжать», — поделился Хуснуллин.

Путин осмотрел филармонию в Мариуполе

Ранее Путин также осмотрел восстановленное здание филармонии в Мариуполе. Путин осмотрел здание как внутри, так и снаружи. Он увидел центральный вход после реконструкции, а также помещения для занятий и хранения инструментов, актовый зал.

Президент РФ также посетил береговую линию Мариуполя в районе яхт-клуба.

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