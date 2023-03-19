Кремль опубликовал фото и видео, на которых показывается визит президента России Владимира Путина в командный пункт специальной военной операции, расположенный в Ростове-на-Дону. Об этом сообщается в эфире канала «Россия 24».

Стало известно, что Путин прибыл на совещание в сопровождении начальника генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.

В штабе в Ростове-на-Дону глава государства ознакомился с докладами как Герасимова, так и ряда военачальников ВС РФ.

Другие подробности посещения Путиным командного пункта специальной военной операции сейчас не приводятся.

На Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.