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24 минуты назад

Кремль показал видео с посещением Путиным командного пункта СВО в Ростове-на-Дону

Газета.Ru

Кремль опубликовал фото и видео, на которых показывается визит президента России Владимира Путина в командный пункт специальной военной операции, расположенный в Ростове-на-Дону. Об этом сообщается в эфире канала «Россия 24».

Стало известно, что Путин прибыл на совещание в сопровождении начальника генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.

В штабе в Ростове-на-Дону глава государства ознакомился с докладами как Герасимова, так и ряда военачальников ВС РФ.

Другие подробности посещения Путиным командного пункта специальной военной операции сейчас не приводятся.

На Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Путин посетил Мариуполь

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Также Кремль сообщил, что Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь. Российский лидер осмотрел береговую линию Мариуполя в районе яхт-клуба, здание театра и памятные места города.

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