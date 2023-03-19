Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь

По сообщению Кремля, президент прилетел в город на вертолете. За рулем автомобиля он объехал несколько районов города, посетил ряд объектов города и пообщался с местными жителями в микрорайоне Невский. По приглашению одной из семей президент зашел к ним домой. В тексте говорится, что российский лидер осмотрел береговую линию Мариуполя в районе яхт-клуба, здание театра и памятные места города.