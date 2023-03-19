В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
1 час назад

Кремль сообщил, что Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь

Газета.Ruиещё 9

Президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Кремля.

Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь
Фото: Алексей Майшев/РИА НовостиАлексей Майшев/РИА Новости

По сообщению Кремля, президент прилетел в город на вертолете. За рулем автомобиля он объехал несколько районов города, посетил ряд объектов города и пообщался с местными жителями в микрорайоне Невский. По приглашению одной из семей президент зашел к ним домой. В тексте говорится, что российский лидер осмотрел береговую линию Мариуполя в районе яхт-клуба, здание театра и памятные места города.

Вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе поездки главы государства подробно доложил Путину о строительных и восстановительных работах в городе и его окрестностях.

"В частности, речь шла о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений", - отметили в пресс-службе президента.

Это первая поездка российского президента в Донбасс. 6 марта министр обороны России Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в зону проведения специальной военной операции, в ходе которой проверил работу военно-строительного комплекса Минобороны по восстановлению инфраструктуры Донбасса.

Политика,Марат Хуснуллин,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
26
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий