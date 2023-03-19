Президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Кремля.
По сообщению Кремля, президент прилетел в город на вертолете. За рулем автомобиля он объехал несколько районов города, посетил ряд объектов города и пообщался с местными жителями в микрорайоне Невский. По приглашению одной из семей президент зашел к ним домой. В тексте говорится, что российский лидер осмотрел береговую линию Мариуполя в районе яхт-клуба, здание театра и памятные места города.
Вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе поездки главы государства подробно доложил Путину о строительных и восстановительных работах в городе и его окрестностях.
"В частности, речь шла о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений", - отметили в пресс-службе президента.
Это первая поездка российского президента в Донбасс. 6 марта министр обороны России Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в зону проведения специальной военной операции, в ходе которой проверил работу военно-строительного комплекса Минобороны по восстановлению инфраструктуры Донбасса.