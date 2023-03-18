Российский депутат предложил топить лед на улицах огнеметом

«Мы показали нашим жителям, что мы в постоянном поиске. Мы настраиваем их на креатив. Мы нашли еще одно интересное решение. Это виброплита, которой асфальт трамбуют. Есть определенная насадка, которая позволяет лед долбить, не нанося ущерб асфальту. Сейчас это будем изучать», — поделился другими планами Стрекалов.