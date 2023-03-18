Медведев высказался о возможном аресте Трампа

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале с юмором прокомментировал публикации в СМИ о возможном аресте экс-президента США Дональда Трампа.
Отмечается, что накануне Трамп раскритиковал прокуратуру Манхэттена. Он заявил, что во вторник, 21 марта, представители силовых ведомств США могут его арестовать.
По мнению Медведева, американцам следует принять меры к недопущению этого. В частности, им следует «вернуть себе страну», а также выступить против «коррумпированной клики безумных свиноукрофилов».
Зампред Совбеза пояснил, что на свалку истории необходимо отправить нынешнего президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена.
Медведев уточнил, что публикация в его канале размещена по просьбе «полковника Даниила Фёдоровича Трампа».
Ранее бизнесмен Илон Маск сообщил, что арест бывшего президента положительно скажется на карьере политика.