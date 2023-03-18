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1 час назад

Медведев высказался о возможном аресте Трампа

Илья Родин

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале с юмором прокомментировал публикации в СМИ о возможном аресте экс-президента США Дональда Трампа.

Медведев высказался о возможном аресте Трампа
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что накануне Трамп раскритиковал прокуратуру Манхэттена. Он заявил, что во вторник, 21 марта, представители силовых ведомств США могут его арестовать.

По мнению Медведева, американцам следует принять меры к недопущению этого. В частности, им следует «вернуть себе страну», а также выступить против «коррумпированной клики безумных свиноукрофилов».

Зампред Совбеза пояснил, что на свалку истории необходимо отправить нынешнего президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена.

Медведев уточнил, что публикация в его канале размещена по просьбе «полковника Даниила Фёдоровича Трампа».

Стало известно о готовящемся обвинении против Трампа

Ранее бизнесмен Илон Маск сообщил, что арест бывшего президента положительно скажется на карьере политика.

Политика,Илон Маск,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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