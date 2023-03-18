Медведев высказался о возможном аресте Трампа

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале с юмором прокомментировал публикации в СМИ о возможном аресте экс-президента США Дональда Трампа.

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Отмечается, что накануне Трамп раскритиковал прокуратуру Манхэттена. Он заявил, что во вторник, 21 марта, представители силовых ведомств США могут его арестовать.

По мнению Медведева, американцам следует принять меры к недопущению этого. В частности, им следует «вернуть себе страну», а также выступить против «коррумпированной клики безумных свиноукрофилов».

Зампред Совбеза пояснил, что на свалку истории необходимо отправить нынешнего президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена.

Медведев уточнил, что публикация в его канале размещена по просьбе «полковника Даниила Фёдоровича Трампа».