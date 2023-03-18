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32 минуты назад

Путин приехал в Крым

Илья Родин

Президент России Владимир Путин приехал в Севастополь в день девятой годовщины воссоединения РФ и Крыма, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что видеоматериал разместил в Telegram-канале «Вести» член Общественной палаты РФ, директор парка «Россия — Моя история» Иван Есин.

По данным агентства, глава России осмотрел детскую школу искусств. Кроме того, ему показали первые объекты историко-археологического парка в Херсонесе Таврическом.

Уточняется, что они были возведены по инициативе Патриаршего совета по культуре военными строителями.

Напомним, что в 2014 году Крым присоединился к Российской Федерации по итогам референдума. За воссоединение высказалось большинство его участников.

Политика,Видео,Иван Есин,Владимир Путин,Общественная палата России,
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