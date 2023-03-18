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8 минут назад

Захарова: условием разрешения украинского кризиса должны стать отмена санкций против РФ

Газета.Ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что неотъемлемой частью урегулирования украинского кризиса должна стать отмена всех санкций и исков против России, передает ТАСС.

Захарова озвучила основные условия разрешения украинского кризиса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, для достижения устойчивого мира должны быть прекращены поставки Киеву вооружений и наемников, Украина должна быть возвращена к нейтральному внеблоковому статусу, а также миру необходимо признать новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение.

МИД ответил на отказ Дании допустить Россию к расследованию по «Севпотокам»

Захарова подчеркнула, что демилитаризация и денацификация Украины, устранение угроз, исходящих с ее территории, закрепление ее безъядерного статуса и подтверждение гарантий соблюдения прав русскоязычного населения и нацменьшинств также разрешат ситуацию.

Она подчеркнула, что Москва открыта к серьезным предложениям Запада и Киева по политико-дипломатическому урегулированию, но язык ультиматумов для РФ неприемлем.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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