Захарова озвучила основные условия разрешения украинского кризиса

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что неотъемлемой частью урегулирования украинского кризиса должна стать отмена всех санкций и исков против России, передает ТАСС.

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Кроме того, для достижения устойчивого мира должны быть прекращены поставки Киеву вооружений и наемников, Украина должна быть возвращена к нейтральному внеблоковому статусу, а также миру необходимо признать новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение.

Захарова подчеркнула, что демилитаризация и денацификация Украины, устранение угроз, исходящих с ее территории, закрепление ее безъядерного статуса и подтверждение гарантий соблюдения прав русскоязычного населения и нацменьшинств также разрешат ситуацию.