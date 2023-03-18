В Госдуме предложили ввести ответственность за русофобию

Русофобия является преступлением. Такая норма должна быть закреплена в законодательстве РФ. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, сообщает сайт нижней палаты парламента.

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«Русофобия как опасное преступление должно быть внесено в законодательство», - сказала заместитель председателя Госдумы.

Она отметила, что решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест президента РФ Владимира Путина и омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой стало «актом международного терроризма, направленным против России и подрывающим основы глобальной безопасности в мире».

По мнению Яровой, решение МУС является частью новой идеологии, насаждаемой в мире - русофобии.

«Эта идеология призвана формировать агрессию против нашей страны, граждан России и всего русского мира», - подчеркнула депутат.

Она добавила, что последние события свидетельствуют, что русофобия «приобретает новые преступные и опасные формы проявления».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что решение досудебной палаты Международного уголовного суда (МУС) об «аресте» лидера России Владимира Путина является «оправданным».