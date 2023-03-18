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15 минут назад

Матвиенко поздравила жителей Крыма с годовщиной воссоединения с Россией

Вечерняя Москва

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в субботу, 18 марта, поздравила жителей Крыма и Севастополя с годовщиной присоединения к России.

Матвиенко поздравила жителей Крыма с годовщиной воссоединения с Россией
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Этот праздник стал символом сплоченности и единства народа, благодаря чему жители Республики Крым смогли отстоять свои права, преодолеть выпавшие на их долю трудности, — сказала она.

Сенатор напомнила об итогах референдума в Крыму, согласно которым абсолютное большинство крымчан высказалось за возвращение республики в состав России. В поздравительной телеграмме Матвеинко отметила, что такое решение говорит о желании жителей полуострова двигаться вперед вместе с РФ.

14 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией глава государства Владимир Путин проведет несколько мероприятий в пятницу, 18 марта.

В прошлом году к восьмой годовщине воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией в столице запустили тематический «крымский» поезд в Московском метрополитене. Тематический состав представляет культурные и природные достопримечательности региона.

Политика,Валентина Матвиенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Совет Федерации,
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