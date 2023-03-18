Вице-спикер Совета Федерации отреагировал на решение МУС об "аресте" Путина

Решение досудебной палаты Международного уголовного суда (МУС), которая выдала ордер на арест президента РФ Владимира Путина, не имеет никакого отношения к правосудию. Такое заявление сделал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

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Издание уточняет, что досудебная палата МУС накануне выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Россия не признает юрисдикцию этого органа.

«Сегодняшнее решение МУС не имеет ничего общего с правосудием, но демонстрирует глубочайший кризис международного права, спровоцированный Западом», — указал Косачев.

Он назвал решение об аресте президента РФ «вопиющим» и «беспрецедентным». Косачев напомнил, что в 2006 году Международный уголовный суд расследовал преступления Вашингтона в Афганистане. В ходе разбирательства выяснилось, что США перевезли на свою территорию 234 афганских ребенка. В итоге глава США Дональд Трамп издал указ о блокировании отдельных лиц, связанных с МУС.