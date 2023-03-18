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12 минут назад

Вице-спикер Совета Федерации отреагировал на решение МУС об "аресте" Путина

Елена Прошина

Решение досудебной палаты Международного уголовного суда (МУС), которая выдала ордер на арест президента РФ Владимира Путина, не имеет никакого отношения к правосудию. Такое заявление сделал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Вице-спикер Совета Федерации отреагировал на решение МУС об "аресте" Путина
Фото: ТАССТАСС

Издание уточняет, что досудебная палата МУС накануне выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Россия не признает юрисдикцию этого органа.

«Сегодняшнее решение МУС не имеет ничего общего с правосудием, но демонстрирует глубочайший кризис международного права, спровоцированный Западом», — указал Косачев.

Он назвал решение об аресте президента РФ «вопиющим» и «беспрецедентным». Косачев напомнил, что в 2006 году Международный уголовный суд расследовал преступления Вашингтона в Афганистане. В ходе разбирательства выяснилось, что США перевезли на свою территорию 234 афганских ребенка. В итоге глава США Дональд Трамп издал указ о блокировании отдельных лиц, связанных с МУС.

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Косачев выразил уверенность, что в нынешних условиях у России есть все юридические основания ввести жесткие санкции в отношении Международного уголовного суда, а также его судей и чиновников. Он также задумался над созданием институционального суда, который стал бы альтернативой МУС.

Политика,Константин Косачев,Дональд Трамп,Владимир Путин,Совет Федерации,
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