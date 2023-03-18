Россия созовет неформальное заседание СБ ООН

Россия проведет в начале апреля неформальное заседание Совета Безопасности ООН по теме эвакуированных из зоны украинского конфликта детей. Об этом заявил в пятницу на заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.
Он отметил, что по состоянию на 27 февраля 2023 года с начала специальной военной операции на территорию РФ "эвакуировано более 4,5 млн человек, из которых порядка 690 тыс. детей".
"Подавляющее большинство эвакуированных детей прибыло в Россию в сопровождении своих родителей, опекунов и попечителей. В этой связи вызывают недоумение многочисленные спекуляции на тему прибытия в нашу страну огромного числа несопровождаемых детей", - указал дипломат.
"Россия в ходе двустороннего взаимодействия с УВКПЧ, ЮНИСЕФ и МККК предоставляет достоверную информацию о предпринимаемых нашей страной мерах по недопущению нарушений международного гуманитарного права в отношении детей. С тем чтобы пресечь спекуляции на этой теме, ставшие популярным сюжетом в работе киевских и западных пропагандистов, в начале апреля мы организуем неформальное заседание Совета Безопасности по "формуле Арриа" по этой теме", - указал Небензя.