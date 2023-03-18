Россия созовет неформальное заседание СБ ООН

"Россия в ходе двустороннего взаимодействия с УВКПЧ, ЮНИСЕФ и МККК предоставляет достоверную информацию о предпринимаемых нашей страной мерах по недопущению нарушений международного гуманитарного права в отношении детей. С тем чтобы пресечь спекуляции на этой теме, ставшие популярным сюжетом в работе киевских и западных пропагандистов, в начале апреля мы организуем неформальное заседание Совета Безопасности по "формуле Арриа" по этой теме", - указал Небензя.