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39 минут назад

Захарова спросила у США о стоимости перехваченного над Черным морем дрона

Елена Прошина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к властям США с просьбой раскрыть стоимость перехваченного Су-27 над Черным морем американского беспилотника MQ-9 Reaper. Соответствующий вопрос она разместила у себя в Telegram-канале.

Захарова спросила у США о стоимости перехваченного над Черным морем дрона
Фото: ТАССТАСС

«Так сколько же стоил беспилотник? Хотя бы на этот несложный вопрос американские официальные лица могут ответить?» — написала Захарова.

Захарова указала на одержимость США тотальной войной

Напомним, что американский беспилотник упал в Черном море 14 марта. В России указывают, что дрон нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства и упал в воду из-за резкого маневра, которое сделало его неуправляемым. Власти США же настаивают на том, что беспилотник упал в Черное море из-за столкновения с российским Су-27. В РФ намерены достать обломки дрона со дна и изучить его.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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