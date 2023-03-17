Захарова спросила у США о стоимости перехваченного над Черным морем дрона

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к властям США с просьбой раскрыть стоимость перехваченного Су-27 над Черным морем американского беспилотника MQ-9 Reaper. Соответствующий вопрос она разместила у себя в Telegram-канале.

«Так сколько же стоил беспилотник? Хотя бы на этот несложный вопрос американские официальные лица могут ответить?» — написала Захарова.

Напомним, что американский беспилотник упал в Черном море 14 марта. В России указывают, что дрон нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства и упал в воду из-за резкого маневра, которое сделало его неуправляемым. Власти США же настаивают на том, что беспилотник упал в Черное море из-за столкновения с российским Су-27. В РФ намерены достать обломки дрона со дна и изучить его.