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22 минуты назад

Небензя назвал возмутительным решение МУС об ордере на арест Путина

ТАССиещё 1

Решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест президента России Владимира Путина является возмутительным и абсурдным. Об этом заявил в пятницу журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Небензя отреагировал на решение МУС об ордере на арест Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это абсолютно возмутительно. Мы не признаем любые решения МУС, - подчеркнул он. - Это абсолютный абсурд".

Международный уголовный суд ранее в пятницу выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В документе утверждается, что они могут быть причастны к "военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения (детей) и незаконном перемещении населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию".

МУС был создан на основании Римского статута 1998 года. Он не является частью ООН и подотчетен странам, ратифицировавшим статут. В число стран, не являющихся участниками статута, входят Россия (подписала, но не ратифицировала), США (подписали, но позже отозвали подпись) и Китай (не подписывал статут). В 2016 году Путин подписал распоряжение, согласно которому Россия не станет участником МУС. Согласно заявлению МИД РФ, этот суд "не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым органом международного правосудия".

Политика,Василий Небензя,Владимир Путин,МИД России,ООН,
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