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10 минут назад

Кадыров объявил награду в 10 млн рублей за украинских военных, поджигавших Коран

ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил награду в 10 млн рублей за взятие живыми украинских военных, поджигавших Коран.

Кадыров объявил награду в 10 млн рублей за военных ВСУ, поджигавших Коран
Фото: ТАССТАСС

Ранее Кадыров опубликовал видео, на котором украинские военные глумятся над Кораном, и осудил мусульман, воюющих за киевский режим.

"За ликвидацию этой мрази объявляю награду в 5 млн рублей. За взятие живым - в два раза больше - 10 млн рублей. Когда бы это ни произошло - сегодня, завтра, через год, деньги будут ждать. И без разницы, кто это сделает: взвод, группировка, одиночка, сосед по окопу, деньги будут переданы в полном объеме", - написал Кадыров в пятницу в своем Telegram-канале.

Политика,Рамзан Кадыров,
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