Кадыров объявил награду в 10 млн рублей за военных ВСУ, поджигавших Коран

"За ликвидацию этой мрази объявляю награду в 5 млн рублей. За взятие живым - в два раза больше - 10 млн рублей. Когда бы это ни произошло - сегодня, завтра, через год, деньги будут ждать. И без разницы, кто это сделает: взвод, группировка, одиночка, сосед по окопу, деньги будут переданы в полном объеме", - написал Кадыров в пятницу в своем Telegram-канале.