Володин оценил решение МУС об «аресте» Путина

Решение Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина, — это «дурь», которая говорит о том, что «у Запада истерика». Так прокомментировал ситуацию председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, об этом он написал в своем Telegram-канале.