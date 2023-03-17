Володин оценил решение МУС об «аресте» Путина

Решение Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина, — это «дурь», которая говорит о том, что «у Запада истерика». Так прокомментировал ситуацию председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Бумажки инопланетного гаагского суда на Россию не распространяются», — подчеркнул политик.
По его мнению, США и Европейский Союз исчерпали все возможности санкций и недружественных действий в отношении России, однако, «сломить граждан Российской Федерации и разрушить экономику нашей страны им не удалось».