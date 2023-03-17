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14 минут назад

Володин оценил решение МУС об «аресте» Путина фразой «у Запада истерика»

Lenta.ruиещё 1

Решение Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина, — это «дурь», которая говорит о том, что «у Запада истерика». Так прокомментировал ситуацию председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, об этом он написал в своем Telegram-канале.

Володин оценил решение МУС об «аресте» Путина
Фото: ТАССТАСС

«Бумажки инопланетного гаагского суда на Россию не распространяются», — подчеркнул политик.

По его мнению, США и Европейский Союз исчерпали все возможности санкций и недружественных действий в отношении России, однако, «сломить граждан Российской Федерации и разрушить экономику нашей страны им не удалось».

Политика,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Госдума,ЕС,
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