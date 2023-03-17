Медведев прокомментировал решение МУС об ордере на арест Путина

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение Международного уголовного суда (МУС) об ордере на арест президента России Владимира Путина, сопроводив соответствующий пост в своем англоязычном "Твиттере" эмодзи с изображением туалетной бумаги.
"Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Нет необходимости объяснять, ГДЕ следует использовать эту бумагу", - написал политик (орфография сохранена).
Ранее в пятницу стало известно, что МУС выдал ордеры на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможное рассмотрение в Международном уголовном суде дел против РФ, подчеркивал, что Россия не признает юрисдикцию этого суда.
Международный уголовный суд был создан на основании Римского статута 1998 года. Он не является частью ООН и подотчетен странам, ратифицировавшим статут. В числе стран, не являющихся участниками статута, Россия (подписала, но не ратифицировала), США (подписали, но позже отозвали подпись) и Китай (не подписывал статут). В 2016 году Путин подписал распоряжение, согласно которому Россия не станет участником МУС. Согласно заявлению МИД РФ, этот суд "не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым органом международного правосудия".