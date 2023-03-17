Медведев прокомментировал решение МУС об ордере на арест Путина

Международный уголовный суд был создан на основании Римского статута 1998 года. Он не является частью ООН и подотчетен странам, ратифицировавшим статут. В числе стран, не являющихся участниками статута, Россия (подписала, но не ратифицировала), США (подписали, но позже отозвали подпись) и Китай (не подписывал статут). В 2016 году Путин подписал распоряжение, согласно которому Россия не станет участником МУС. Согласно заявлению МИД РФ, этот суд "не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым органом международного правосудия".