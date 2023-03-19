Песков ответил на вопрос о разрыве отношений с ФРГ

Россия в ответ на позицию тех или иных стран относительно ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест президента РФ Владимира Путина будет делать то, что соответствует ее интересам. Об этом заявил журналистам в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Таким образом он ответил на вопрос, может ли признание Германией ордера МУС привести к разрыву отношений между двумя странами.

"Россия делала и будет делать то, что наилучшим образом соответствует ее интересам. Мы считаем юридически ничтожными любые решения Международного уголовного суда, который мы также не признаем", - подчеркнул представитель Кремля.

Министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман заявил, что Германия будет обязана выполнить решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина и арестовать российского лидера в случае, если он прибудет на территорию ФРГ. Впоследствии председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям министра юстиции ФРГ об аресте граждан России на территории Германии.