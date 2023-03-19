Песков ответил на вопрос о разрыве отношений с ФРГ

Россия в ответ на позицию тех или иных стран относительно ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест президента РФ Владимира Путина будет делать то, что соответствует ее интересам. Об этом заявил журналистам в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Таким образом он ответил на вопрос, может ли признание Германией ордера МУС привести к разрыву отношений между двумя странами.
"Россия делала и будет делать то, что наилучшим образом соответствует ее интересам. Мы считаем юридически ничтожными любые решения Международного уголовного суда, который мы также не признаем", - подчеркнул представитель Кремля.
Министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман заявил, что Германия будет обязана выполнить решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина и арестовать российского лидера в случае, если он прибудет на территорию ФРГ. Впоследствии председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям министра юстиции ФРГ об аресте граждан России на территории Германии.
Ранее МУС выдал ордеры на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в "незаконной депортации" украинских детей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о поступившей из Гааги информации, заявила, что решения МУС не имеют для России никакого значения, возможные ордеры на арест юридически ничтожны.