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26 минут назад

Путин поручил сократить разрыв в доходах жителей Крыма и других регионов РФ

ТАСС

Разница в доходах жителей Крыма и Севастополя и жителей других регионов РФ, в том числе прилегающих, есть, ее надо сокращать, заявил президент России Владимир Путин в пятницу на совещании по развитию полуострова.

Путин поручил сократить разрыв в доходах жителей Крыма и других регионов РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава государства назвал этот вопрос самым важным для Крыма и Севастополя.

"Разрыв этот есть, это болезненно для крымчан и севастопольцев", - подчеркнул Путин.

По его словам, сократить разрыв в доходах - "задача не одного дня".

"Надо постоянно думать об этом и стремиться к тому, чтобы эти разрывы ликвидировать. Здесь много очень способов добиться ожидаемого результата: и логистические центры открывать, и возможности транспорта расширять, и так далее. Я прошу вас вместе с коллегами думать об этом и стремиться к искомому результату", - обратился президент к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову.

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