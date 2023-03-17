Путин поручил сократить разрыв в доходах жителей Крыма и других регионов РФ

Разница в доходах жителей Крыма и Севастополя и жителей других регионов РФ, в том числе прилегающих, есть, ее надо сокращать, заявил президент России Владимир Путин в пятницу на совещании по развитию полуострова.
Глава государства назвал этот вопрос самым важным для Крыма и Севастополя.
"Разрыв этот есть, это болезненно для крымчан и севастопольцев", - подчеркнул Путин.
По его словам, сократить разрыв в доходах - "задача не одного дня".
"Надо постоянно думать об этом и стремиться к тому, чтобы эти разрывы ликвидировать. Здесь много очень способов добиться ожидаемого результата: и логистические центры открывать, и возможности транспорта расширять, и так далее. Я прошу вас вместе с коллегами думать об этом и стремиться к искомому результату", - обратился президент к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову.