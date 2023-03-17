Путин поручил сократить разрыв в доходах жителей Крыма и других регионов РФ

"Надо постоянно думать об этом и стремиться к тому, чтобы эти разрывы ликвидировать. Здесь много очень способов добиться ожидаемого результата: и логистические центры открывать, и возможности транспорта расширять, и так далее. Я прошу вас вместе с коллегами думать об этом и стремиться к искомому результату", - обратился президент к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову.